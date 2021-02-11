МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгового дня, индекс Мосбиржи старается закрепиться выше круглой отметки в 3400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль слегка снижается к доллару и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск четверга поднимается на 0,26%, до 3408,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1456,23 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом на 0,44%, до 61,2 доллара за баррель.