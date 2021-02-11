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https://1prime.ru/Financial_market/20210211/833020049.html
Российский рынок акций растет в начале торгов
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Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгового дня, индекс Мосбиржи старается закрепиться выше круглой отметки в 3400 пунктов, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 11.02.2021
торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгового дня, индекс Мосбиржи старается закрепиться выше круглой отметки в 3400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск четверга поднимается на 0,26%, до 3408,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1456,23 пункта.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом на 0,44%, до 61,2 доллара за баррель.