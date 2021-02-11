Амстердам впервые обогнал Лондон по объему торговли ценными бумагами
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Амстердам в январе стал крупнейшим центром торговли ценными бумагами в Европе, впервые обойдя по этому показателю Лондон, считающийся одним из ведущих мировых финансовых хабов, пишет газета Financial Times.
Издание отмечает, что выход Великобритании из ЕС вызывает изменения в торговле акциями и производными финансовыми инструментами, и в итоге бизнес из Великобритании устремился в Нидерланды.
"В среднем на бирже Euronext Amsterdam и торговых площадках CBOE Europe и Turquoise в январе торговались акции на сумму 9,2 миллиарда евро в день, что более чем в четыре раза превышает показатель декабря. Согласно данным CBOE Europe, рост произошел после того, как объемы торгов в Лондоне резко упали до 8,6 миллиарда евро (в день — ред.), сместив Великобританию с ее исторического положения в качестве основного хаба европейского рынка", — пишет издание и поясняет, что произошедший сдвиг был вызван запретом финансовым учреждениям ЕС на торговлю в Лондоне.
Кроме того, в январе был зафиксирован рост объема торгов в Париже и Дублине, поскольку торговля велась через европейские инвестиционные сети Aquis и Liquidnet соответственно, а не через Лондон. В ответ Лондон снял запрет на торговлю акциями швейцарских компаний, такими как Nestle и Roche, которая в настоящее время запрещена на биржах ЕС.
"Тем не менее, значительный переход торговли акциями в Амстердам означает, что город находится в первых рядах среди тех, кто оказался в выигрыше после Brexit. С начала года в Амстердаме также выросла активность на рынках свопов и суверенных долговых обязательств, которая обычно имела место в Лондоне до выхода Великобритании из ЕС", — считает FT.
Великобритания официально покинула ЕС 31 января 2020 года, однако на протяжении всего года действовал переходный период, в течение которого сохранялись прежние правила. Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января, Великобритания покинула единый европейский рынок и таможенный союз, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
https://1prime.ru/Financial_market/20210211/833022066.html