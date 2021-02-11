МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Амстердам в январе стал крупнейшим центром торговли ценными бумагами в Европе, впервые обойдя по этому показателю Лондон, считающийся одним из ведущих мировых финансовых хабов, пишет газета Financial Times. Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно на бирже Лондона

Издание отмечает, что выход Великобритании из ЕС вызывает изменения в торговле акциями и производными финансовыми инструментами, и в итоге бизнес из Великобритании устремился в Нидерланды.

"В среднем на бирже Euronext Amsterdam и торговых площадках CBOE Europe и Turquoise в январе торговались акции на сумму 9,2 миллиарда евро в день, что более чем в четыре раза превышает показатель декабря. Согласно данным CBOE Europe, рост произошел после того, как объемы торгов в Лондоне резко упали до 8,6 миллиарда евро (в день — ред.), сместив Великобританию с ее исторического положения в качестве основного хаба европейского рынка", — пишет издание и поясняет, что произошедший сдвиг был вызван запретом финансовым учреждениям ЕС на торговлю в Лондоне.

Кроме того, в январе был зафиксирован рост объема торгов в Париже и Дублине, поскольку торговля велась через европейские инвестиционные сети Aquis и Liquidnet соответственно, а не через Лондон. В ответ Лондон снял запрет на торговлю акциями швейцарских компаний, такими как Nestle и Roche, которая в настоящее время запрещена на биржах ЕС. Фондовые биржи Европы в основном растут на корпоративных новостях

"Тем не менее, значительный переход торговли акциями в Амстердам означает, что город находится в первых рядах среди тех, кто оказался в выигрыше после Brexit. С начала года в Амстердаме также выросла активность на рынках свопов и суверенных долговых обязательств, которая обычно имела место в Лондоне до выхода Великобритании из ЕС", — считает FT.

Великобритания официально покинула ЕС 31 января 2020 года, однако на протяжении всего года действовал переходный период, в течение которого сохранялись прежние правила. Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января, Великобритания покинула единый европейский рынок и таможенный союз, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.