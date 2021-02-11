МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером незначительно снижается после роста в течение четырех торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Биткоин отыграл потери и снова обновил исторический максимум

По состоянию на 18.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,17%, или на 3,15 доллара, до 1839,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,54%, до 27,233 доллара за унцию.

Цена на золото непрерывно росла в течение четырех торговых сессий, увеличившись за это время на 2,9%. Поддержку золоту оказало ослабление курса американской валюты, вызванное ожиданиями вокруг госвливаний.

Накануне глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор не ждет высокой инфляции, но готов с ней бороться. Он также заявил, что американский центробанк не думает о снижении своего баланса, который постоянно растет.

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит газета The Wall Street Journal, полагает, что заявления Пауэлла положительно повлияют на стоимость золота, так как по словам главы Федрезерва поддержка экономики будет длится еще долго, а до повышения процентных ставок еще много времени.