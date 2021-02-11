2021-02-11T19:07:16+03:00
2021-02-11T19:07:16+03:00
2021-02-11T19:07:16+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210211/833026211.html
Российский рынок акций закрылся небольшим ростом
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций повысился по основным биржевым индексам вслед за мировыми фондовыми рынками. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,43%, до... ПРАЙМ, 11.02.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210211/833023289.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным биржевым индексам вслед за мировыми фондовыми рынками.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,43%, до 3414,32 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,90%, до 1461,33 пункта. Накануне индекс Мосбиржи опускался ниже ключевого уровня 3400 пунктов впервые за неделю.
Большинство западных фондовых индексов повышаются вечером в пределах 0,8%.