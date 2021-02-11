МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным биржевым индексам вслед за мировыми фондовыми рынками.

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Минфин нашел способ усилить позиции рубля

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,43%, до 3414,32 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,90%, до 1461,33 пункта. Накануне индекс Мосбиржи опускался ниже ключевого уровня 3400 пунктов впервые за неделю.

Большинство западных фондовых индексов повышаются вечером в пределах 0,8%.