МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций и курс рубля понизятся в начале торгов на умеренно негативном внешнем фоне, полагают аналитики.

Дешевеющая нефть и снижение фьючерсов на ведущие американские индексы будут давить на рублевые активы, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости… Контракты на нефть сорта Brent подешевели… Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,2%… Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным спадом", — отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

Аналитик ожидает этого открытия с понижением в пределах 0,1-0,4%, то есть в диапазоне 3400-3410 пунктов основного индекса. Сотни тысяч – не предел. Зачем Илон Маск разгоняет биткоин

На валютной секции Московской биржи в начале дня Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает умеренного ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Снижение цен на рынке энергоносителей и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран будут способствовать активизации продаж в рубле, что позволит паре "доллар-рубль" на старте сессии подняться в район 73,8 рубля, полагает он.

С точки зрения Константина Кочергина из банка "Восточный", рубль будет торговаться в паре с долларом в диапазоне 73,4–74,2 рубля. При этом днём, вероятно, некоторое влияние на курс национальной валюты окажут итоги заседания ЦБ РФ. И аналитик не исключает умеренного укрепления рубля в ходе торгов пятницы.

ВНЕШНИЙ ФОН

Европейские фондовые индексы в четверг преимущественно выросли, в то время как участники торгов реагировали на финансовые показатели ряда европейских компаний.

Биржевые индексы США также закрылись преимущественно слабым ростом. Инвесторы продолжают отыгрывать сезон корпоративной отчетности.

Но сейчас фьючерсы на ведущие американские индексы снижаются. Аналитики составили портрет "нового инвестора" в России

Основные площадки АТР закрыты в связи с наступившем новым годом по лунному календарю.

Стоимость нефти снижается на 0,7% до 60,7 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро опускается на 0,01% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,2127 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг повысился по основным биржевым индексам вслед за мировыми фондовыми площадками. Попытки нефти вернуться вечером к ценовому росту добавляли позитива для стоимости российских акций. "Другие доллары". Неожиданная изнанка мира валютных курсов

В итоге рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,43%, до 3414,32 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1461,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 34 копейки, до 73,61 рубля, евро — на 24 копейки, до 89,37 рубля, также следует из данных Московской биржи.