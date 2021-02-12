МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются после публикации макроэкономических данных из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.34 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,29% — до 6509,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,31%, до 5652,25 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 13960 пунктов. Когда прекратится рост цен на жилье в Москве и Подмосковье

В пятницу инвесторы оценивают макроэкономическую статистику. ВВП Великобритании, по предварительной оценке, в 2020 году упал на 9,9%, что стало рекордным годовым снижением за всю историю подсчетов. При этом в четвертом квартале 2020 года показатель снизился на 7,8% в годовом выражении, а в квартальном — вырос на 1%.

Кроме того, объем промышленного производства в Великобритании в декабре вырос на 0,2% к ноябрю, а в годовом выражении — упал на 3,3%. Статистика оказалась неоднозначной. Месячный показатель оказался хуже прогнозов экспертов, ожидавших роста на 0,5%, а годовой – лучше (ожидалось снижение на 3,8%).