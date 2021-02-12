Фьючерсы на американские индексы снижаются на сохранении неопределенности
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу вследствие сохранения неопределенности в отношении краткосрочных перспектив экономики страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,21%, до 31293 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 13703,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3902,38 пункта.
Уходящая неделя для американских фондовых рынков была нестабильной. Сначала они обновляли исторические рекорды в ожидании решения о новом пакете госвливаний в экономику, однако затем отмечалась смешанная динамика, в частности, на статистике рынка труда в четверг.
Кроме того, риск завышенной оценки акций компаний, все еще высоких показателей распространения коронавируса, новых мутаций вируса и препятствий, с которыми сталкиваются программы вакцинации во многих странах, заставляет некоторых инвесторов проявлять осторожность.
"В краткосрочной перспективе остается неясным, когда ограничения закончатся, и поспешат ли потребители тратить деньги на поездки и развлечения, когда они смогут это сделать", — сказал газете Wall Street Journal директор по инвестициям HSBC Private Banking and Wealth Management Виллем Селс (Willem Sels).
На ход основных торгов в пятницу может повлиять новая порция американской статистики. Так, в первые часы торгов выйдет предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в феврале вырос до 80,8 пункта с уровня января в 79 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20210212/833030687.html