МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу вследствие сохранения неопределенности в отношении краткосрочных перспектив экономики страны, свидетельствуют данные торгов. Банк России повысил прогноз средней цены нефти Urals на 2021 год

По состоянию на 13.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,21%, до 31293 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 13703,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3902,38 пункта.

Уходящая неделя для американских фондовых рынков была нестабильной. Сначала они обновляли исторические рекорды в ожидании решения о новом пакете госвливаний в экономику, однако затем отмечалась смешанная динамика, в частности, на статистике рынка труда в четверг.

Кроме того, риск завышенной оценки акций компаний, все еще высоких показателей распространения коронавируса, новых мутаций вируса и препятствий, с которыми сталкиваются программы вакцинации во многих странах, заставляет некоторых инвесторов проявлять осторожность.

"В краткосрочной перспективе остается неясным, когда ограничения закончатся, и поспешат ли потребители тратить деньги на поездки и развлечения, когда они смогут это сделать", — сказал газете Wall Street Journal директор по инвестициям HSBC Private Banking and Wealth Management Виллем Селс (Willem Sels).

На ход основных торгов в пятницу может повлиять новая порция американской статистики. Так, в первые часы торгов выйдет предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в феврале вырос до 80,8 пункта с уровня января в 79 пункта.