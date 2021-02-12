МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу немного опускаются на фоне отсутствия факторов, которые могли бы серьёзно определить динамику индексов, свидетельствуют данные торгов. Средняя ставка по вкладам крупнейших банков России снизилась

По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,14% — до 31386,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12%, до 140008,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 3915,3 пункта.

Текущая неделя выдалась для индексов довольно волатильной. Сначала они обновляли исторические рекорды в ожидании решения о новом пакете госвливаний в экономику, однако затем отмечалась смешанная динамика, в частности, на статистике рынка труда в четверг.

"В основном отход в сторону является отражением того факта, что у нас была довольно сильная волатильность в течение двух предшествующих недель, и теперь мы ждем, когда появятся некоторые катализаторы: все же когда начнется стимулирование и как велико оно будет", — полагает главный рыночный стратег National Securities Corp. Артур Хоган (Arthur Hogan), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Кроме того, небольшое давление на котировки оказала статистика по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. Показатель в феврале по предварительной оценке, снизился до 76,2 пункта с уровня января в 79 пунктов. При этом эксперты ожидали, напротив, роста показателя до 80,8 пункта.