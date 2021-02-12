МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером несколько замедлил темпы роста на фоне данных о потребительских настроениях в США, свидетельствуют показатели торгов. Золото дешевеет на сильном долларе и высокой доходности гособлигаций

По состоянию на 18.19 мск курс евро к доллару снижался до 1,2094 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2128 доллара, курс доллара к иене рос до 105,05 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,21%, до 90,61 пункта. До публикации статистики индекс доллара находился на уровне в 90,65 пункта

Валютные инвесторы с пессимизмом отреагировали на макростатистику по США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, снизился до 76,2 пункта с уровня января в 79 пунктов. Аналитики при этом ожидали роста показателя до 80,8 пункта.

В то же время аналитики Danske Bank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что в течение 2021 года евро может ослабиться еще больше по отношению к доллару, что связано с более высокими экономическими показателями США по сравнению с еврозоной. Эксперты ожидают, что курс евро к доллару через 1-3 месяца составит 1,22 доллара за евро, а затем снизится до 1,16 доллара.

Они также отмечают, что состояние американской экономики должно превзойти прогнозы на фоне перспективы увеличенного объема денежного стимулирования экономики, прогресса в области вакцинации от коронавируса, а также потенциально быстрого восстановления рынка труда.