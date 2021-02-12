МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай, Гонконг — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах    
  USD США — Президентский день — выходной на биржах /на Нью-Йоркской фондовой бирже/    
  CAD Канада — День семьи — выходной на Фондовой бирже Торонто    
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 5,3% 2,3%
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2020) 22,9% 9,5%
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -1,6%  
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) -3,9%  
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 2,5% -0,5%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь) 25,8 млрд евро 26 млрд евро
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь) -0,6%  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB МТС — ВОСА (реестр закрыт 11.01.2021, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения дочерних обществ и о внесении изменений в Устав)   Цена выкупа у несогласных 328,18 руб за ао