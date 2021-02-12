2021-02-12T19:19:00+03:00
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2021-02-12T19:19:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210212/833034108.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 февраля
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Ожидаемые в понедельник, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
CNY
Китай, Гонконг — Новый год по... ПРАЙМ, 12.02.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|CNY
|Китай, Гонконг — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
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|
|USD
|США — Президентский день — выходной на биржах /на Нью-Йоркской фондовой бирже/
|
|
|
|CAD
|Канада — День семьи — выходной на Фондовой бирже Торонто
|
|
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|5,3%
|2,3%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (4кв2020)
|22,9%
|9,5%
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-1,6%
|
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г)
|-3,9%
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|2,5%
|-0,5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|25,8 млрд евро
|26 млрд евро
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь)
|-0,6%
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|МТС — ВОСА (реестр закрыт 11.01.2021, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения дочерних обществ и о внесении изменений в Устав)
|
|Цена выкупа у несогласных 328,18 руб за ао