МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций повысился вслед за вышедшей в плюс нефтью

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,13%, до 6,79 доллара, "Новатэка" — на 2,64%, до 186,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,41%, до 77,82 доллара, "Газпрома" — на 1,73%, до 6,12 доллара, "Газпром нефти" — на 7,24%, до 23,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,15%, до 34,4 доллара, "Северстали" — увеличилась на 0,23%, до 17,36 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,21%, до 28 долларов.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,52%, до 0,96 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,31%, до 14,46 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,52%, до 48,15 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,42%, до 9,48 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 1,36%, до 15,18 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,14%, до 3,46 доллара.