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Санкт-Петербургская биржа с 1 марта запускает утренние торги
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Санкт-Петербургская биржа (СПБ) с 1 марта запускает утренние торги, следует из сообщения торговой площадки. "С 1 марта на Санкт-Петербургской бирже с 7.00 мск до 10.00 мск будет... ПРАЙМ, 15.02.2021
санкт-петербургская биржа, рынки, новости
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа (СПБ) с 1 марта запускает утренние торги, следует из сообщения торговой площадки.
"С 1 марта на Санкт-Петербургской бирже с 7.00 мск до 10.00 мск будет проходить утренняя дополнительная торговая сессия ценными бумагами иностранных эмитентов", — говорится в сообщении СПБ.
Утренняя сессия будет доступна для всех участников торгов и клиринга. На первом этапе в Режиме основных торгов (Т+) в утреннюю сессию будут торговаться 50 ценных бумаг из группы инструментов "иностранные ценные бумаги", в дальнейшем список планируется расширять, сообщает СПБ.
"Старт утренних торгов позволит инвесторам, находящимся в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), торговать в удобное время. Запуск утренних торгов позволит инвесторам эффективнее отрабатывать новости и корпоративные события, связанные с рынками и эмитентами АТР. Наличие утренних торгов позволит предложить инвесторам от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии удобное время для заключения сделок и доступ к центру ценообразования для акций международных эмитентов за счет российской ликвидности", — пояснил генеральный директор СПБ Евгений Сердюков.