МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут во вторник на ослаблении опасений за перспективы экономики, свидетельствуют данные торгов. Крупнейшие НПЗ США приостанавливают работу из-за морозов в Техасе

По состоянию на 13.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,62% — до 31592 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 13866,12 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3949,8 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что основные фондовые индексы могут обновить исторические рекорды в свою первую торговую сессию после удлиненных выходных по поводу Дня президентов.

Оптимизм инвесторов по-прежнему связан с ослаблением опасений вокруг перспектив экономики. Трейдеры надеются, что пакет стимулов, предложенный президентом США Джо Байденом на сумму 1,9 триллиона долларов, поможет улучшить состояние крупнейшей мировой экономики. Поддержку настроений инвесторов также оказывает развертывание вакцин и падение показателей инфицирования Covid-19 во многих странах мира. СМИ узнало, какой удар Китай готовит для США

Кроме того, в США продолжается сезон отчетности — компания CVS Health, работающая в здравоохранении, и софтверная компания Palantir Technologies должны отчитаться о квартальных финансовых результатах до открытия рынка, а авиаперевозчик American International Group опубликует данные после закрытия торгов.

Как сказал газете Wall Street Journal инвестиционный директор GAM Investments Чарльз Хепворт (Charles Hepworth), финансовые показатели в отчетностях компаний, как правило, превосходят прогнозы в этом сезоне. По его словам, высокая прибыль компаний и начало внедрения вакцин заставили инвесторов с большим оптимизмом относиться к секторам, наиболее пострадавшим от пандемии. "Мы застряли в этом К-образном восстановлении, когда есть определенные сектора, которые поднимаются, а другие испытывают затруднения, и теперь рынок начинает думать, что все восстановится", — сказал Хепворт.