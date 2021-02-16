МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к остальным мировым валютам перешла к росту во вторник вечером, увеличение доходности гособлигаций США до нового годового рекорда поддерживает курс американской валюты, свидетельствуют показатели торгов.

По состоянию на 18.25 мск доходность десятилетних US Treasuries росла до 1,255% с 1,2% на закрытии предыдущих торгов. Ранее показатель достиг 1,267% — это самый высокий уровень с 20 марта 2020 года, после этой даты доходность резко упала.

Курс евро к доллару снижался до 1,2113 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2127 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,69 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 90,53 пункта. Днем индекс снижался на 0,3%.

Рост доходности гособлигаций связан с укрепившимися ожиданиями по поддержке экономики США. Трейдеры надеются, что пакет стимулов, предложенный президентом страны Джо Байденом на сумму 1,9 триллиона долларов, поможет улучшить состояние крупнейшей мировой экономики.

С оптимизмом трейдеры воспринимают и перспективы по ситуации с пандемией коронавируса. С начала месяца темпы прироста случаев заболевания COVID-19 в США заметно сократились: если в начале месяца показатель составлял 110-130 тысяч новых случаев в сутки, то с прошлой пятницы, 12 февраля, их число опустилось меньше 100 тысяч. Ожидания по вакцинации также поддерживают прогнозы по восстановлению экономики.