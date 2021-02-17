МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах    
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (декабрь) 149,2 млрд долл 121 млрд долл (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний 510 млрд йен 390 млрд йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (январь) 2% 6,4% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (январь) 749,6 млрд йен -323,9 млрд йен (факт)
4:00 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента    
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,3% -0,4%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 0,6% 0,5%
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь) 0,8% 0,5%
11:00 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ    
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) 0,1% 0,2%
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) -1,4% 1%
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) 0,3% 0,4%
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -0,7% 1%
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,4%  
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,5%  
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,2% 0,4%
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (январь) 1,6% 0,5%
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (январь) -3,58%  
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь) 0,5% 0,5%
18:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь) 1,1%  
19:00 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена    
22:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Новатэк — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
14:00 мск (11:00 лнд) RUB Новатэк — телеконференция менеджмента    
  RUB ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Энел Россия — День Инвестора и Аналитика (стратегический план 2021-2023)    
  RUB Магнит — СД (корпоративная стратегия на 2021-2025)    