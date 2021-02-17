События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 февраля
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (декабрь)
|149,2 млрд долл
|121 млрд долл (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|510 млрд йен
|390 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (январь)
|2%
|6,4% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (январь)
|749,6 млрд йен
|-323,9 млрд йен (факт)
|4:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,3%
|-0,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|0,6%
|0,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь)
|0,8%
|0,5%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,4%
|1%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|0,3%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-0,7%
|1%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,2%
|0,4%
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|1,6%
|0,5%
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (январь)
|-3,58%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь)
|0,5%
|0,5%
|18:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь)
|1,1%
|19:00
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|22:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Новатэк — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|14:00 мск (11:00 лнд)
|RUB
|Новатэк — телеконференция менеджмента
|RUB
|ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Энел Россия — День Инвестора и Аналитика (стратегический план 2021-2023)
|RUB
|Магнит — СД (корпоративная стратегия на 2021-2025)
https://1prime.ru/Financial_market/20210217/833059206.html