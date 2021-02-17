МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается более чем на 1% в среду вечером, в то время как инвесторы более склонны к приобретению рисковых активов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,3%, или на 23,05 доллара — до 1775,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,9% — до 27,078 доллара за унцию.

Золото традиционно считается надежным активом, спрос на который растет в условиях экономической неопределенности. В последне время на рыках преобладает повышенный аппетит к риску, так как трейдеры рассчитывают на принятие пакета мер стимулирования экономики США в 1,9 триллиона долларов.

Кроме того, проведение массовой вакцинации в странах по всему миру вселяет надежду на возможность более скорого восстановления экономической активности.

"Инвесторы не проявляют особого интереса в золоту как активу-"убежищу", поскольку настроения на финансовых рынках улучшились…. у нас также растет доходность (гособлигаций — ред.), которая также делает золото менее привлекательным", — сказал газете Wall Street Journsl аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugene Weinberg).