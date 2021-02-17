МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на негативе на западных площадках и корпоративных новостях, при этом ослабление рубля к доллару оказало дополнительное давление на индекс РТС, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,67%, до 3436,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,16%, до 1462,35 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск растет на 41 копейку, до 74,05 рубля, курс евро снижается на 24 копейки – 89,04 рубля.

Основные биржевые индексы рынка акций США преимущественно снижаются в пределах 0,94%, европейские – до 0,87%.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,68% — до 63,76 доллара за баррель.