МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price подала заявление о допуске глобальных депозитарных расписок компании к торгам на Московской бирже, свидетельствуют материалы торговой площадки.

В понедельник Fix Price объявила о намерении провести IPО на Лондонской фондовой бирже, а также получить вторичный листинг на Московской бирже. Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Ритейлер может быть оценен более чем в 6 миллиардов долларов и может привлечь как минимум 1 миллиард долларов в ходе IPO, сообщила ранее Financial Times со ссылкой на источники. Информацию о возможном объеме сделки подтвердил РИА Новости источник, знакомый с планами компании.

Продавцами в рамках IPO выступят нынешние акционеры — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна и LF Group DMCC Сергея Ломакина (оба — основатели сети), а также Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd (100%-я "дочка" Goldman Sachs Group).

Кроме того, Luncor намерена продать часть ГДР от имени некоторых топ-менеджеров компании и других миноритарных акционеров, чтобы дать им возможность "монетизировать часть своего пакета акций". Основатели сети "сохранят существенную долю в компании" после IPO, отмечается в сообщении.

Согласно материалам Fix Price к IPO, Сергей Ломакин и Артем Хачатрян владеют по 41,7% компании, Marathon Group принадлежит 9,9%, Goldman Sachs — 4%, топ-менеджерам сети — 2,3% акций. Компания планирует выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 50% прибыли по МСФО.