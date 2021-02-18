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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210218/833076812.html
Российский рынок акций упал по основным индексам
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Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в четверг, отыгрывая негативную динамику западных фондовых площадок. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов... ПРАЙМ, 18.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в четверг, отыгрывая негативную динамику западных фондовых площадок.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 1,07%, до 3400,17 пункта, долларовый индекс РТС – тоже на 1,07% до 1446,70 пункта.
Западные фондовые индексы падают вечером на 0,2-1,7%.