МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в четверг, отыгрывая негативную динамику западных фондовых площадок.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 1,07%, до 3400,17 пункта, долларовый индекс РТС – тоже на 1,07% до 1446,70 пункта.

Западные фондовые индексы падают вечером на 0,2-1,7%.