МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут на фоне публикации статистики по еврозоне и корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.23 мск британский индекс FTSE 100 слегка приподнимался на 0,08%, до 6622,01 пункта, французский CAC 40 рос на 0,54%, до 5759,48 пункта, немецкий DAX — на 0,48%, до 13956 пунктов.

Трейдеры отыгрывают данные по региону. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до максимума за два месяца – до 48,1 пункта. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии вырос до 51,3 пункта при ожидаемом снижении до 50,5 пункта. PMI в промышленности страны подпрыгнул до максимума за 3 года в 60,6 пункта с 57,1 пункта в январе. Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

Инвесторы также продолжают оценивать финансовые результаты компаний. Выручка Hermes за 2020 год снизилась на 7,2% по сравнению с показателем 2019 года, до 6,4 миллиарда евро. Чистая прибыль по итогам года снизилась на 9,4%, до 1,4 миллиарда евро. В то же время отмечается, что компания ставит себе цель роста выручки в среднесрочной перспективе. Бумаги Hermes растут в цене на 5,9%.

Кроме того, французская компания-производитель молочной продукции Danone за 2020 год увеличила чистую прибыль на 1,4% в годовом выражении — до 1,96 миллиарда евро. Объем продаж при этом сократился на 6,6% — до 23,62 миллиарда евро. Акции компании дорожали на 3,4%.

В то же время давление на британский индекс оказала статистика по стране. Так, объем розничных продаж в Великобритании в январе упал на 5,9% в годовом выражении, месячном – на 8,2%. Оба показателя оказались значительно хуже ожиданий аналитиков.