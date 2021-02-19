МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти в пятницу днем продолжает заметно снижаться вследствие улучшения ситуации с добычей этого сырья в Техасе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13%, до 63,21 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,67%, до 59,51 доллара за баррель.

Нефтяные инвесторы по-прежнему следят за ситуацией в Техасе. Агентство Блумберг сообщило о том, что добыча нефти в штате, приостановленная из-за резкого похолодания, начала постепенно восстанавливаться. Ранее добыча нефти в США из-за аномально холодной погоды рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Нефть дешевеет в рамках коррекции

Аналитики также отмечают, что на данный момент цены на сырье корректируются после долгого активного роста. С начала февраля нефть марки Brent подорожала на 13,6%, WTI – на 14,6%. Оптимизм на рынках был вызван общим ростом спроса на рисковые активы и улучшением ситуации с коронавирусом в мире.

"Рынок созрел для коррекции, и признаки того, что ситуация с электроснабжением и энергетическая обстановка в Техасе в целом начали нормализовываться, послужили необходимым спусковым крючком для этого", — сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).

Участники торгов также обратили внимание на политические новости. Ранее США дезавуировали заявление администрации прежнего президента Дональда Трампа о восстановлении санкций против Ирана, это следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета безопасности. Аналитик, впрочем, считает, что санкции вряд ли будут отменены в ближайшее время.