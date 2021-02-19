МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" торгуются лучше рынка и обновили исторические высоты, следует из данных Московской биржи.

К 15.52 мск акции крупнейшего производителя никеля дорожают на 2,9%, до 27 474 рублей, а ранее в пятницу они обновили исторический ценовой максимум, поднявшись до 27 556 рублей. Индекс Мосбиржи при этом повышается на 0,9%. Какие товары подорожают вслед за продуктами

ГМК "Норильский никель" ранее в пятницу сообщил, что выплатит компенсацию в 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. А замглавы "Русала" (одного из основных акционеров ГМК) Максим Полетаев заявил, что выплата будет произведена за счет созданного в прошлом году резерва, сократившего расчетный для дивидендов показатель EBITDA, и других изменений в выплатах акционерам не ожидается.

"Норникель" выплатит штраф из суммы прошлогоднего резерва под дивиденды, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". "Следовательно, на этот год инвесторы ожидают роста выплат. Ущерб для бизнеса оказался ограниченным. "Норникелю" не пришлось увеличивать долговую нагрузку, и это позитивно сказалось на оценках бумаги. До конца недели акция может закрепиться выше 28 тысяч рублей", — оценил он.