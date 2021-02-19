2021-02-19T16:20:00+03:00
2021-02-19T16:25:32+03:00
2021-02-19T16:20:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210219/833082973.html
Акции "Норникеля" обновили исторические высоты
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Акции "Норникеля" торгуются лучше рынка и обновили исторические высоты, следует из данных Московской биржи. К 15.52 мск акции крупнейшего производителя никеля дорожают на 2,9%, до... ПРАЙМ, 19.02.2021
торги, акции, норникель, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83256/06/832560645.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83256/06/832560645.jpg
https://1prime.ru/images/83256/06/832560642.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83256/06/832560642.jpg
https://1prime.ru/images/83256/06/832560639.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83256/06/832560639.jpg
https://1prime.ru/business/20210218/833075941.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" торгуются лучше рынка и обновили исторические высоты, следует из данных Московской биржи.
К 15.52 мск акции крупнейшего производителя никеля дорожают на 2,9%, до 27 474 рублей, а ранее в пятницу они обновили исторический ценовой максимум, поднявшись до 27 556 рублей. Индекс Мосбиржи при этом повышается на 0,9%.
ГМК "Норильский никель" ранее в пятницу сообщил, что выплатит компенсацию в 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. А замглавы "Русала" (одного из основных акционеров ГМК) Максим Полетаев заявил, что выплата будет произведена за счет созданного в прошлом году резерва, сократившего расчетный для дивидендов показатель EBITDA, и других изменений в выплатах акционерам не ожидается.
"Норникель" выплатит штраф из суммы прошлогоднего резерва под дивиденды, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". "Следовательно, на этот год инвесторы ожидают роста выплат. Ущерб для бизнеса оказался ограниченным. "Норникелю" не пришлось увеличивать долговую нагрузку, и это позитивно сказалось на оценках бумаги. До конца недели акция может закрепиться выше 28 тысяч рублей", — оценил он.