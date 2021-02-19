МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером перешла к росту после снижения днем, вызванного ростом доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Слабый рубль поможет бюджету России получить "лишние" миллиарды долларов

По состоянию на 18.08 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,48%, или на 8,55 доллара, до 1783,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,54%, до 26,492 доллара за унцию.

Накануне стоимость золота выросла в рамках коррекции после шести торговых сессий снижения. Днём в пятницу стоимость золота вернулась к снижению, но к вечеру все же перешла в "зеленую" зону.

В то время как инвесторы оптимистично оценивают перспективы восстановления мировой экономики по мере проведения вакцинации населения в странах по всему миру, золото как актив-убежище теряет свою привлекательность.

При этом трейдеры также ожидают, что пакет мер поддержки экономики США в 1,9 триллиона долларов, предложенный Джо Байденом, все же будет принят. Это может вызвать дополнительную инфляцию, и курс доллара ослабевает, что сдерживает падение цены на драгметалл, а иногда и подталкивает ее к росту.