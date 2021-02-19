Золото вновь перешло к росту после снижения днем
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером перешла к росту после снижения днем, вызванного ростом доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.08 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,48%, или на 8,55 доллара, до 1783,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,54%, до 26,492 доллара за унцию.
Накануне стоимость золота выросла в рамках коррекции после шести торговых сессий снижения. Днём в пятницу стоимость золота вернулась к снижению, но к вечеру все же перешла в "зеленую" зону.
В то время как инвесторы оптимистично оценивают перспективы восстановления мировой экономики по мере проведения вакцинации населения в странах по всему миру, золото как актив-убежище теряет свою привлекательность.
При этом трейдеры также ожидают, что пакет мер поддержки экономики США в 1,9 триллиона долларов, предложенный Джо Байденом, все же будет принят. Это может вызвать дополнительную инфляцию, и курс доллара ослабевает, что сдерживает падение цены на драгметалл, а иногда и подталкивает ее к росту.
https://1prime.ru/Financial_market/20210219/833084149.html