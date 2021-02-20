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Курс рубля не отреагировал на решение суда в отношении Навального
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Курс рубля против доллара и евро не отреагировал на решение суда в отношении Алексея Навального в связи с "делом "Ив Роше", следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 20.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Курс рубля против доллара и евро не отреагировал на решение суда в отношении Алексея Навального в связи с "делом "Ив Роше", следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.25 мск снижается на 22 копейки, до 73,91 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 89,63 рубля, следует из данных Московской биржи. До оглашения судебного решения курсы находились примерно на этих же уровнях.
В субботу примерно в 12.00 мск Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным по "делу "Ив Роше", зачтя время, проведённое им под домашним арестом. В итоге, согласно этому решению, Навальному придется провести в неволе около двух с половиной лет.