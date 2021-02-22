МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций после позитивного старта торгов перешел к снижению на фоне усиления негативной динамики в акциях "Норникеля" и перехода в красную зону большинства бумаг нефтегазового сектора, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.21 мск понедельника снижался на 0,42% — до 3431,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,93%, до 1452,26 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи рос на 0,17%.

Акции "Норникеля" продолжают дешеветь после ЧП на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), где в ночь с 19 на 20 февраля обрушилось здание одного из цехов. Ростехнадзор 20 февраля заявил, что рассмотрит возможность приостановки работы фабрики. Морозы в Техасе привели к загрязнению атмосферы

Акции "Норникеля" на открытии торгов дешевели на 0,69%, а к текущему моменту падают уже на 2,11% — до 26 516 рублей.

Акции нефтегазового сектора теряют в пределах 1,2%.

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,06% — до 62,8 доллара за баррель.