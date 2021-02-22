МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают риски ужесточения монетарной политики регуляторов по мере восстановления мировой экономики.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,45% — до 3642,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,11%, до 2416,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,1%, до 30319,83 пункта. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,46% — до 30156,03 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,9% — до 3079,75 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,19%, до 6780,9 пункта. Какие товары подорожают вслед за продуктами

Инвесторы в последнее время с оптимизмом оценивают перспективы восстановления мировой экономики по мере развертывания массовой вакцинации от коронавируса, но вместе с этим опасаются, что центробанки могут свернуть свою мягкую политику.

В частности, трейдеры продолжают следить за принятием пакета мер поддержки одной из крупнейших мировых экономик, США, предложенный президентом страны Джо Байденом. По мнению аналитиков, пакет, предлагаемый Байденом, может спровоцировать всплеск инфляции, что в свою очередь вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) США ужесточить монетарную политику.

"Следующий этап рефляции будет все больше сопровождаться восстановлением экономики… и все это будет приближать ФРС к нормализации (монетарной — ред.) политики", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes). СМИ стало известно о новых проблемах Украины и ЕС

При этом в минувшую субботу Народный банк Китая (Центробанк) вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Ставка не меняется уже 11-й месяц подряд.