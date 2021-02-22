МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет в понедельник на фоне роста доходности казначейских облигаций США, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 12.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,2103 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2117 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,78 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,43 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 90,5 пункта.

Доходность гособлигаций США в понедельник обновляет годичные максимумы. Так, доходность десятилетних казначейских облигаций достигала 1,394%, что является максимумом с февраля 2020 года. Это оказывает поддержку курсу доллара, одновременно снижая привлекательность рисковых активов. Доллар продолжает дешеветь к мировым валютам

"Мы обеспокоены ростом доходности (гособлигаций — ред.) США, который может дестабилизировать рисковые активы, если рост продолжится", — сказал газете Wall Street Journal валютный стратег MUFG Ли Хардман (Lee Hardman).

Позднее в понедельник инвесторы также ждут выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Трейдеры с некоторыми опасениями ожидают комментариев по дальнейшей монетарной политике регулятора, что оказывает давление на курс евро.