МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются более чем на 1% перед выступлением главы ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры опасаются сворачивания стимулирующих мер и ужесточения монетарной политики центробанков по мере восстановления мировой экономики.

По состоянию на 11.43 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,09% — до 6551,65 пункта, французский CAC 40 — на 1,12%, до 5707,05 пункта, немецкий DAX — на 1,28%, до 13813,9 пункта.

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Новости о вакцинации поддерживают надежды на восстановление мировой экономики. Вместе с тем трейдеры опасаются, что по мере улучшения экономической ситуации власти будут сворачивать меры поддержки, а центробанки – ужесточать монетарную политику.

Позднее в ходе торгов глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступит с комментариями по экономике.

Старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что вакцинация позволит экономике восстановиться, но из-за этого будет "сложнее оправдать" фискальные стимулы и меры поддержки. Инвесторы опасаются, что рост инфляции "может положить конец игре со стимулами", говорит аналитик.