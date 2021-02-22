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https://1prime.ru/Financial_market/20210222/833094789.html
Фьючерсы на индексы США снижаются на фоне роста доходности гособлигаций
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Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник на фоне роста доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.35 мск фьючерс на... ПРАЙМ, 22.02.2021
сша, биржи, фьючерсы, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник на фоне роста доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,6% — до 31244 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,49%, до 13371,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 3870,12 пункта.
Рост доходности гособлигаций США достиг максимума с февраля прошлого года. Это способствует укреплению доллара и одновременно оказывает давление на котировки акций компаний, делая их дороже для держателей иностранной валюты.
"Если вы получаете низкую доходность по гособлигациям, то должны быть готовы платить более высокую цену за акции. И наоборот, когда доходность гособлигаций растет", — сказал газете Wall Street Journal портфельный менеджер Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha).