МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник на фоне роста доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в надежде на сохранение баланса на рынке

По состоянию на 14.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,6% — до 31244 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,49%, до 13371,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 3870,12 пункта.

Рост доходности гособлигаций США достиг максимума с февраля прошлого года. Это способствует укреплению доллара и одновременно оказывает давление на котировки акций компаний, делая их дороже для держателей иностранной валюты.

"Если вы получаете низкую доходность по гособлигациям, то должны быть готовы платить более высокую цену за акции. И наоборот, когда доходность гособлигаций растет", — сказал газете Wall Street Journal портфельный менеджер Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha).