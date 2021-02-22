МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс фунта растет к доллару до максимума с апреля 2018 года на фоне сообщений об ослаблении локдауна в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Нефть ускорила рост до 3% на ожиданиях по балансу спроса и предложения

По состоянию на 18.19 мск курс фунта стерлингов растёт до 1,4055 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,4014 доллара. Минутами ранее показатель достиг 1,4069 доллара, что является максимумом с апреля 2018 года.

В то же время курс евро к доллару снижался до 1,2103 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2117 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,78 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,43 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 90,5 пункта.

Валютный стратег MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит газета Wall Street Journal полагает, что поддержку фунту оказал оптимизм относительно более быстрого восстановления экономики Великобритании. При этом он отметил, что этот "восходящий импульс" может ослабнуть", если действия властей будут излишне осторожными.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит план выхода из нынешнего, третьего по счету, национального локдауна в Англии. Строгий локдаун действует с 4 января, его снятие будет постепенным, поэтому процесс может занять несколько месяцев.

Тем временем, курс доллара перешел к снижению после роста в течение дня вслед за коррекционным снижением доходности гособлигаций США.