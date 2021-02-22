МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по основным индексам на негативе на западных площадках, распродажах в отдельных отечественных бумагах и ослаблении рубля к доллару, следует из данных торгов. Эксперты рассказали, угрожает ли миру дефицит нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,36%, до 3433,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,72%, до 1455,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск поднимается на 29 копеек, до 74,37 рубля, курс евро растет на 38 копеек – 90,27 рубля.

Основные биржевые европейские индексы снижаются в пределах 0,4%, ведущие индексы США – до 1,87%.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,62% — до 63,77 доллара за баррель.