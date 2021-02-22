2021-02-22T19:10:35+03:00
2021-02-22T19:10:35+03:00
2021-02-22T19:10:35+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210222/833095686.html
Российский рынок акций снизился на негативных настроениях инвесторов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций умеренно снизился по основным индексам на негативе на западных площадках, распродажах в отдельных отечественных бумагах и ослаблении рубля к доллару,... ПРАЙМ, 22.02.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
https://1prime.ru/energy/20210221/833092181.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по основным индексам на негативе на западных площадках, распродажах в отдельных отечественных бумагах и ослаблении рубля к доллару, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,36%, до 3433,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,72%, до 1455,33 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск поднимается на 29 копеек, до 74,37 рубля, курс евро растет на 38 копеек – 90,27 рубля.
Основные биржевые европейские индексы снижаются в пределах 0,4%, ведущие индексы США – до 1,87%.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,62% — до 63,77 доллара за баррель.