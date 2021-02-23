2021-02-23T00:46:40+03:00
2021-02-23T00:46:40+03:00
2021-02-23T00:46:40+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210223/833096258.html
Американские биржевые индексы снизились
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американские биржевые индексы снизились в понедельник на опасениях по инфляции, свидетельствуют данные торгов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,46% до... ПРАЙМ, 23.02.2021
биржи сша, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83226/46/832264639.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83226/46/832264639.jpg
https://1prime.ru/images/83226/46/832264638.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83226/46/832264638.jpg
https://1prime.ru/images/83226/46/832264637.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83226/46/832264637.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210222/833095770.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Американские биржевые индексы снизились в понедельник на опасениях по инфляции, свидетельствуют данные торгов.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,46% до 13533,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,78% до 3876,42 пункта. При этом промышленный индекс DJIA незначительно поднялся на 0,09% до 31521,69 пункта.
Ранее процентная ставка по 10-летним гособлигациям США поднялась до 1,36% годовых, повысившись с начала месяца более чем на 25 базисных пунктов. Также усилились опасения по инфляции. Хотя цены, по официальным данным, растут медленнее целевой ставки ФРС в 2% годовых, значительно дорожают отдельные категории — недвижимость, ряд металлов, соя, древесина, перевозка грузов. Акции ряда компаний резко выросли за последний год, что породило опасения завышенной их оценки рынком. Так, акции Tesla, подорожавшие в течение года более чем в 4 раза, в понедельник упали сразу на 8,55% до 714,50 долларов за штуку.
Читайте также:
Нефть ускорила рост до 3% на ожиданиях по балансу спроса и предложения