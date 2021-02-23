ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Американские биржевые индексы снизились в понедельник на опасениях по инфляции, свидетельствуют данные торгов. Рубль и российский рынок акций снизились на ухудшении настроений

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,46% до 13533,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,78% до 3876,42 пункта. При этом промышленный индекс DJIA незначительно поднялся на 0,09% до 31521,69 пункта.

Ранее процентная ставка по 10-летним гособлигациям США поднялась до 1,36% годовых, повысившись с начала месяца более чем на 25 базисных пунктов. Также усилились опасения по инфляции. Хотя цены, по официальным данным, растут медленнее целевой ставки ФРС в 2% годовых, значительно дорожают отдельные категории — недвижимость, ряд металлов, соя, древесина, перевозка грузов. Акции ряда компаний резко выросли за последний год, что породило опасения завышенной их оценки рынком. Так, акции Tesla, подорожавшие в течение года более чем в 4 раза, в понедельник упали сразу на 8,55% до 714,50 долларов за штуку.

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