МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США завершили бурную сессию почти без изменений

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,55%, до 3579,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,54%, до 2359,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,85%, до 30066 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,65%, до 3046,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 6802,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,91%, до 29886 пунктов.

Инвесторы из Азии оценивают заявления главы ФРС США. По словам главы регулятора, экономика страны пока далека от целей по занятости и инфляции, и достижение существенного прогресса потребует времени. Пауэлл также отметил, что прогноз восстановления экономики США на фоне пандемии коронавируса остается крайне неясным.

Кроме того, Пауэлл заявил, что ФРС намерена в долгосрочной перспективе удерживать инфляцию на уровне 2%. При этом вакцинация населения от коронавируса должна ускорить возвращение к нормальной жизни.

В то же время специалист по стратегии управления инвестиционным портфелем New York Life Investments Лорен Гудвин (Lauren Goodwin) прокомментировал агентству Блумберг, что экономика переживает "классический циклический подъем". В 2020 году наблюдалось снижение темпов роста экономики на фоне пандемии коронавируса, и на данный момент этот фактор постепенно ослабевает. Это поддерживает рисковые активы и способствует экономическому росту в перспективе.

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