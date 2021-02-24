События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 февраля
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,8 млн барр
|1,026 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2020)
|-2,6%
|-0,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2020)
|0,1%
|0,6% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|0,1%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2020)
|-3,9%
|-2,9%
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,54%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (январь)
|842 тыс
|855 тыс
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (январь)
|1,6%
|2,1%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,258 млн барр
|-5,19 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-3,028 млн барр
|18:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Татнефть — СД (о выполнении инвестпрограммы в 2020)
https://1prime.ru/Financial_market/20210224/833103529.html