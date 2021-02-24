МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,8 млн барр 1,026 млн барр (факт)
3:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2020) -2,6% -0,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2020) 0,1% 0,6% (факт)
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 0,1% 0,1%
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2020) -3,9% -2,9%
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,54%  
15:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна    
18:00 USD США — Продажи нового жилья (январь) 842 тыс 855 тыс
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (январь) 1,6% 2,1%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,258 млн барр -5,19 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -3,028 млн барр  
18:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Татнефть — СД (о выполнении инвестпрограммы в 2020)    