МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ощутимым снижением в среду на опасениях относительно разгона инфляции по мере восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Гонконг ожидает роста ВВП до 5,5% в текущем году

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,99% — до 3564,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,03%, до 2437,28 пункта. Гонконгский Hang Seng Index упал на 3% — до 29718,24 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 1,61% — до 29671,7 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 2,45% — до 2994,98 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,9%, до 6777,8 пункта.

Рынки обеспокоены перспективами того, что по мере восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса произойдет резкий рост цен, который будет способствовать повышению ставок центробанков, особенно в США, где готовится новый пакет поддержки экономики объемом 1,9 триллиона долларов.

Во вторник данный пакет был одобрен профильным комитетом конгресса. Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что законопроект может быть принят к 14 марта, когда истекает срок предоставления федеральных надбавок к пособию по безработице. На фоне ожидания ускорения инфляции в США отмечался рост доходности десятилетних гособлигаций до максимума с февраля 2020 года. Власти Гонконга раздадут населению ваучеры на $4,6 миллиарда

"На рынках растут инфляционные ожидания, и более высокая доходность (гособлигаций — ред.) является негативным фактором для акций таких быстрорастущих секторов как информационные технологии и высокие технологии", — сказал агентству Франс Пресс старший стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito). На этом фоне лидерами падения по итогам торгов стали представители технологического сектора. Так, соответствующий индекс Гонконга Hang Seng Tech Index упал на 5,1%, а в Японии акции производителя оборудования для тестирования микросхем Advantest упали в цене на 3,3%, производителя промышленных роботов Fanuc — на 4,65%. Ценные бумаги SoftBank Group, которая инвестировала в технологические компании и стартапы, подешевели на 5,2%, акции Sony — на 5,46%, Nintendo — на 2,33%.

Дополнительное давление на рынок акций Гонконга оказали внутренние новости относительно планов властей впервые с 1993 года повысить налог на торговлю акциями. В частности, власти предлагают повысить госпошлину на торговлю акциями на треть — до 0,13% с 0,1%.