МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые почти за неделю на фоне ослабления доллара к рублю.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.37 мск падал на 1%, до 3400 пунктов, а долларовый индекс РТС – на 0,2%, до 1453 пунктов. Ранее в среду индекс Мосбиржи опускался до 3397,84 пункта – минимума с 18 февраля. Курс доллара при этом падал на 59 копеек, до 73,71 рубля.