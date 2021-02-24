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https://1prime.ru/Financial_market/20210224/833109556.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые за неделю
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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые почти за неделю на фоне ослабления доллара к рублю. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.37 мск падал на 1%, до 3400 пунктов, а... ПРАЙМ, 24.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые почти за неделю на фоне ослабления доллара к рублю.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.37 мск падал на 1%, до 3400 пунктов, а долларовый индекс РТС – на 0,2%, до 1453 пунктов. Ранее в среду индекс Мосбиржи опускался до 3397,84 пункта – минимума с 18 февраля. Курс доллара при этом падал на 59 копеек, до 73,71 рубля.