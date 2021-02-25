МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на фоне укрепления нефтяных котировок и отдельных позитивных корпоративных историях, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи сумел закрепиться выше "круглого" уровня в 3400 пунктов и к 14.53 мск растет на 0,52%, до 3403,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1455,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" перешел к росту и поднимается на 14 копеек, до 73,68 рубля, курс евро — на 65 копеек — до 90,1 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,3% — до 66,38 доллара за баррель.

Азиатские биржи закрыли торги преимущественно ростом, основные биржевые европейские индексы перешли к разнонаправленному движению, фьючерсы на ведущие американские индексы теряют в пределах 1%.

"К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в умеренном плюсе благодаря высоким ценам на нефть и ряду корпоративных историй, — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Русала" растут на 2,84% и уже поднимались на 4,24%.

"Причина исключительно в динамике цен на алюминий. Стоимость тонны металла поднялась до 2230 долларов, это трехлетний максимум. В рублях стоимость тонны алюминия и вовсе переписывает исторические максимумы, что частично компенсирует для "Русала" фактор снижения стоимости акций "Норникеля". Стоимость тонны находится на уровне 163 500 рублей. Это на 23% выше, чем в среднем за последние 12 месяцев", — поясняет рост акций "Русала" Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

Акции "Норникеля" после попыток вырасти утром перешли к снижению и продолжили нисходящую динамику предыдущих трех сессий из-за корпоративного негатива. К текущему моменту акции компании снижаются на 3,92% и уже падали на 5,82%, до 25 132 тысячи рублей — минимума с 30 декабря.

Акции ВТБ растут на 0,96% и уже подскакивали на 1,66% — до 3,81 копейки после публикации отчетности по МСФО за 2020 год и новостей по дивидендам.

Глава группы "Открытие" Михаил Задорнов сообщил журналистам в четверг, что группа намерена продать пакет акций Qiwi, ждет удобного момента для его реализации. Депозитарные расписки Qiwi на Мосбирже отреагировали на заявление нейтрально, к текущему моменту поднимаются на 0,56%.

Акции "Полюса" умеренно растут на 0,38%, отыгрывая позитивные данные по МСФО за четвертый квартал 2020 года.

В четвертом квартале чистая прибыль выросла относительно предыдущего квартала в 1,6 раза, до 835 миллионов долларов, скорректированный показатель EBITDA увеличился на 3%, до 1,138 миллиарда долларов благодаря увеличению объемов реализации золота, его рентабельность снизилась до 75% с 76% кварталом ранее. При этом чистая прибыль "Полюса" по МСФО в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 1,9% и составила 122,628 миллиарда рублей.

Также в лидерах роста — акции "Северстали" (3,25%), "Мосэнерго" (2,6%), депозитарные расписки "Ленты" (1,84%), НЛМК (1,5%), "Распадской" (1,42%), ТГК-1 (1,33%), МКБ (1,13%), префы "Татнефти" (1,04%). При этом в лидерах снижения, помимо бумаг "Норникеля", акции Polymetal (-2,45%), "Новатэка", (-1,36%), "Магнита" (-1,2%), Mail.Ru (-1,19%).

ПРОГНОЗЫ

"До конца текущей сессии наиболее вероятно продолжение роста на отечественных фондовых площадках. Ориентир на закрытие по индексу Мосбиржи: 3360-3425 пунктов", — отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", при условии сохранения общерыночных настроений к рисковым активам, ценового оптимизма в нефти и относительно спокойного геополитического фона российский рынок акций завершит торговую сессию ростом в пределах диапазона 3395-3425 пунктов по индексу Мосбиржи.