МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром снижаются под давлением растущего курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США резко упали на фоне снижения акций техносектора

По состоянию на 7.35 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,65% — до 65,68 доллара, апрельских — на 0,39%, до 66,62 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,72% — до 63,07 доллара за баррель.

В пятницу некоторое давление на цены на нефть оказывает укрепление американского доллара. Курс доллара растет, в результате нефть становится менее доступной для держателей иностранной валюты. В свою очередь на удорожание доллара повлияло снижение доходности гособлигаций США.

Инвесторы также с некоторым опасением ожидают встречи ОПЕК+ на будущей недели, поскольку существуют риски того, что страны альянса могут ослабить ограничения по добыче нефти и вернуть на рынки некоторое количество баррелей. На фоне не до конца восстановившегося спроса на "черное золото" это может привести к дисбалансу на рынке.

При этом в целом нефть движется к четвертому ежемесячному росту цены подряд на фоне растущих надежд на скорое восстановление мировой экономики. С начала февраля ее стоимость увеличилась на 17-20%.

"Темпы увеличения спроса в течение следующих шести месяцев могут вызвать рост цен до 70–80 долларов за баррель", — считает аналитик IHS Markets Виктор Шум, которого цитирует агентство Блумберг.

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