МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром демонстрирует рост по отношению к евро после двух дней ослабления, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск курс евро к доллару снижался до 1,2155 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2176 доллара. Курс доллара к иене опускался до 106,18 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,23%, до 90,34 пункта.

Доллар в пятницу демонстрирует уверенное восстановление по отношению к европейской валюте после двух сессий ослабления. На рынках предыдущие дни присутствовал устойчивый аппетит к риску, в свете чего инвесторы отказывались от покупок американской валюты в пользу других активов. Американцам рассказали о будущем экономики страны

Рост доходности гособлигаций США накануне также способствует росту доллара в пятницу. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) в четверг поднялась выше 1,6% впервые за год. Доходность облигаций в свою очередь выросла на фоне перспектив масштабного финансового стимулирования в США. Президент США Джо Байден ранее представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов.

"Движение такого масштаба вредно для рынков…. Мы будем следить за тем, отступит ли ФРС от своей политики в связи с недавним повышением доходности", — сказал агентству Блумберг соруководитель инвестиционной компании John Hancock Investment Management Мэтью Мискин (Matthew Miskin).

Позднее инвесторы ожидают макростатистику, которая может повлиять на настроения рынков. Аналитики ожидают роста доходов населения США в январе на 9,5% к декабрю, а также роста расходов на 2,5% после снижения на 0,2% месяцем ранее.