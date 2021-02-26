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2021-02-26T09:27:12+03:00
2021
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Японский индекс Nikkei завершил торги падением до минимума с 8 февраля
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Основной фондовый индекс Японии Nikkei 225 по итогам торгов пятницы упал почти на 4% и закрылся на минимуме с 8 февраля, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов японский... ПРАЙМ, 26.02.2021
индекс nikkei, торги, япония, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Основной фондовый индекс Японии Nikkei 225 по итогам торгов пятницы упал почти на 4% и закрылся на минимуме с 8 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов японский Nikkei 225 упал на 3,99%, до 28966,01 пункта. Это минимальное значение индекса с 8 февраля. Кроме того, падение стало самым сильным за одну торговую сессию с апреля 2020 года.
Распродажи произошли после падения на американском рынке в четверг — основные индексы США упали на 1,8-3,5%.