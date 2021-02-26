МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Основной фондовый индекс Японии Nikkei 225 по итогам торгов пятницы упал почти на 4% и закрылся на минимуме с 8 февраля, свидетельствуют данные торгов. Выезжающих в отпуск россиян подстерегают новые опасности

По итогам торгов японский Nikkei 225 упал на 3,99%, до 28966,01 пункта. Это минимальное значение индекса с 8 февраля. Кроме того, падение стало самым сильным за одну торговую сессию с апреля 2020 года.

Распродажи произошли после падения на американском рынке в четверг — основные индексы США упали на 1,8-3,5%.