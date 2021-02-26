МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль) -0,4% -0,3% (факт)
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (февраль) 0,2% 0,1% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -1% 4,2% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (январь) -0,2% -2,4% (факт)
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (январь) 0,3% 0,4% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 6,4%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) -0,3%  
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (январь) 23% -3,5%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,1%  
10:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2020) -1,3% -1,3%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,3%  
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,5%  
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль) 0,4% 0,4%
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,587 млн  
15:30 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена    
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь) 1,5% 1,4%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь) 0,3% 0,2%
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (январь) -83,19 млрд долл  
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь) 1,3  
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь) 0,4%  
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (январь) -0,2% 2,5%
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь) 1,2%  
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь) 3,5%  
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль) 63,8 61,1
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль) 69,8  
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль) 76,2 76,5
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 305  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 397  
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета -430 млрд долл  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 22,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 514,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 235 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 21,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -79,9 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -2,8 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 37,2 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -0,5 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 140 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2020    
  RUB Интер РАО — СД (отчет Правления ПАО о ходе строительства калининградской генерации)    
  RUB МРСК Урала — СД (отчет об утверждении инвестпрограммы на 2021-2025)    