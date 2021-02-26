МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль)
|-0,4%
|-0,3% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (февраль)
|0,2%
|0,1% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-1%
|4,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|-0,2%
|-2,4% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (январь)
|0,3%
|0,4% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|6,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|-0,3%
|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (январь)
|23%
|-3,5%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,1%
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|-1,3%
|-1,3%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,3%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,5%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)
|0,4%
|0,4%
|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,587 млн
|15:30
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь)
|1,5%
|1,4%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь)
|0,3%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (январь)
|-83,19 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь)
|1,3
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь)
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (январь)
|-0,2%
|2,5%
|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь)
|1,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь)
|3,5%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль)
|63,8
|61,1
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|69,8
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|76,2
|76,5
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|305
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|397
|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета
|-430 млрд долл
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|22,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|514,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|235 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|21,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-79,9 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-2,8 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|37,2 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-0,5 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|140 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2020
|RUB
|Интер РАО — СД (отчет Правления ПАО о ходе строительства калининградской генерации)
|RUB
|МРСК Урала — СД (отчет об утверждении инвестпрограммы на 2021-2025)
https://1prime.ru/Financial_market/20210226/833120894.html