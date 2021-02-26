МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются вслед за рынками США и Азии, инвесторы также оценивают статистику по региону и данные финансовых отчетностей европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,21%, до 6637,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,58%, до 5751,49 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 13841,4 пункта.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson) отмечает газете Wall Street Journal, что значительное снижение, наблюдавшееся на американских и азиатских биржах также оказало негативное влияние на динамику европейских бирж при открытии. По итогам торгов четверга американские индексы упали на 1,8-3,5%, Азии в пятницу — в пределах 4%.

Кроме того, участники торгов отыгрывают статистику по региону. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в четвертом квартале 2020 года, по окончательной оценке, сократился на 1,4% по сравнению с третьим кварталом. Аналитики при этом ожидали, что предварительная оценка падения на 1,3% будет оставлена без изменений. Лучше не знать. Кому принадлежит ваш компьютер на самом деле

Влияют на настроения инвесторов и результаты отчетностей компаний. Так, приходящийся на группу чистый убыток одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, по итогам 2020 года составил 1,5 миллиарда евро против прибыли в 1 миллиард евро за 2019 год. Выручка компании при этом снизилась на 7,2% — до 55,8 миллиарда евро. Акции компании дешевеют на 1,9%.

Кроме того, чистый убыток немецкого химического концерна BASF SE за 2020 год составил 1,06 миллиарда евро против прибыли в 8,421 миллиарда годом ранее. Выручка компании по итогам года при этом незначительно снизилась в годовом выражении, до 59,149 миллиарда евро. Бумаги BASF падают в цене на 0,7%.