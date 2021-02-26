МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Доходы населения в США в январе выросли на 10% по сравнению с декабрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

В то же время потребительские расходы снизились в указанном периоде на 2,4% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста доходов на 9,5%, а расходов — на 2,5%. Доллар дорожает к евро в ожидании статданных из США

При этом ведомство пересмотрело динамику показателей доходов и расходов за декабрь. Так, доходы населения в декабре выросли на 0,6% в месячном исчислении, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.

Оценка расходов также была пересмотрена — до снижения на 0,4% со снижения на 0,2%.

Кроме того, располагаемые доходы населения в США в январе выросли на 11,4% по сравнению с декабрем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, выросли на 11%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг.

Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения.

При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.

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