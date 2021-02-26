МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (февраль) 55,3  
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (4кв2020) -10,6%  
3:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2020) 3,2% -4%
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (февраль) 51,5 51,4
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 49,3  
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 55,1 52,4
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 55 51,5
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 57,1 60,6
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 54,8 57,7
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 54,1 52,9
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,7%  
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,8% 0,4%
16:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2020) -7,5 млрд канад. долл -9,1 млрд канад. долл
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 58,5  
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (февраль) 52,6  
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль) 58,7 58,6
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (февраль) 50,9  
  RUB Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 2020    
  RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Юнипро — СД (о новой дивидендной политике)    