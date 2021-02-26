МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи США преимущественно растут в пятницу на фоне публикации сильных статданных по региону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.33 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,06% — до 31381,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 1,02%, до 13257,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3843,6 пункта.

Оптимизм трейдеров поддержала статистика, согласно которой доходы населения в США в январе выросли на 10% по сравнению с декабрем, а расходы — на 2,4%. При этом аналитики ждали менее сильного роста доходов — на 9,5%, и более сильного по расходам — 2,5%. Доходы населения США в январе выросли лучше прогноза

Позднее в ходе торгов будет опубликована окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в феврале показатель снизился до 76,5 пункта уровня января в 79 пунктов, что соответствует предварительной оценке.

Тем, временем акции Twitter дорожают более чем на 3% после того, как накануне компания представила ряд обновлений и дала оптимистичный прогноз по выручке. Так, сервис микроблогов ожидает, что его выручка увеличится вдвое в 2023 году по сравнению с 2020 годом, а число пользователей будет расти в среднем на 20% ежегодно.