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https://1prime.ru/Financial_market/20210226/833126686.html
Российский рынок акций упал по индексам
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Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в пятницу и по итогам укороченной рабочей недели. За февраль индексы выросли. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие... ПРАЙМ, 26.02.2021
рынок акций рф, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в пятницу и по итогам укороченной рабочей недели. За февраль индексы выросли.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы упал на 1,85% до 3346,64 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,65% до 1411,93 пункта.
За неделю индексы опустились на 2,89% и на 3,68% соответственно. За февраль их рост составил 2,12% и 3,24% соответственно.