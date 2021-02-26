МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в пятницу и по итогам укороченной рабочей недели. За февраль индексы выросли.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы упал на 1,85% до 3346,64 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,65% до 1411,93 пункта.

За неделю индексы опустились на 2,89% и на 3,68% соответственно. За февраль их рост составил 2,12% и 3,24% соответственно.