МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, подорожали лишь расписки НЛМК, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,89%, до 6,91 доллара, "Новатэка" — на 2,46%, до 170,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 5,04%, до 74,2 доллара, "Газпрома" — на 3,2%, до 5,8 доллара, "Газпром нефти" — на 7,98%, до 22,5 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,35%, до 31,37 доллара, "Северстали" — на 1,44%, до 17,85 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,34%, до 29,48 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в стоимости на 1,86%, до 0,95 доллара, Сбербанка — на 2,68%, до 14,5 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,76%, до 52,1 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 3,84%, до 9,26 доллара, "Магнита" — на 2,23%, до 13,57 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 3,5%, до 3,44 доллара.