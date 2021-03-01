МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют уверенный рост на оптимизме вокруг стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торгов. Палата представителей США одобрила помощи экономике на $1,9 триллиона

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,52%, до 3527,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,61%, до 2330,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,2%, до 29328,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,65%, до 6783,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,16%, до 29593,5 пункта.

Биржа Южной Кореи закрыта в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы южнокорейский KOSPI рухнул на 2,8%, до 3012,95 пункта.

Азиатские рынки начали первые весенние торги уверенным ростом на новостях вокруг прогресса со стимулированием экономики США. Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Теперь законопроект должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Кроме того, на рынках присутствует коррекция после распродаж прошлой недели. В пятницу рынки региона закрылись снижением на 2-4%.

При этом инвесторы обратили внимание на макростатистику из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая, по данным делового издания Caixin, в феврале снизился до 50,9 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее.