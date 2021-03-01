МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США сильно растут в первый весенний день года на волне оптимизма, вызванной прогрессом в принятии мер господдержки экономики страны, свидетельствуют данные торгов. Руководитель "Яндекса" намерен продать часть акций компании

По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,92%, до 31197 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,21%, до 13066,25 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,11%, до 3847,88 пункта.

Принятие пакета мер стимулирование американской экономики на 1,9 триллиона долларов остается в центре внимания инвесторов. В субботу, 27 февраля, палата представителей конгресса его наконец одобрила. Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Новости о разработке вакцин от нового коронавируса также поддерживают оптимизм на рынках. Так, медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson. Акции компании дорожают на предварительных торгах на 2%.

Позднее в ходе торгов валютные трейдеры также ожидают макростатистику из США. Вечером американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале. Согласно прогнозам, показатель поднялся до 58,9% против 58,7% в январе.