МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в первый день марта на улучшении внешнего фона, следует из данных торгов. Нефть Urals в феврале подорожала на 12%

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.47 мск рос на 0,88%, до 3375,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,51%, до 1433,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 43 копейки, до 74,2 рубля, курс евро — на 67 копеек — до 89,4 рубля.

Основные биржевые европейские индексы растут до 1,32%, фьючерсы на ведущие американские индексы растут до 1,17%.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,09% — до 65,12 доллара за баррель.

"Отечественный рынок следовал за внешним фоном, где аппетиты к риску росли на новостях об одобрении палатой представителей Конгресса США пакета стимулирования на 1,9 триллиона долларов. Также свой вклад вносит стабилизация доходностей на рынках облигаций. Впрочем, ещё рано говорить о прохождении данного неприятного явления", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Норникеля" (2,86%), Московской биржи (2,33%), ОГК-2 (2,22%), "М.Видео" (1,85%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,74%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (1,74%), "Новатэка" (1,71%), обыкновенные акции "Мечела" (1,59%) и акции ТГК-1 (1,51%). Бумаги российских компаний уверенно дорожают в Лондоне

Акции "Детского мира" растут на 1,11% на фоне публикации отчетности за четвертый квартал и за весь 2020 год.

"Менеджмент "Детского мира" рекомендует выплатить в виде дивиденда за год всю чистую прибыль по РСБУ за четвертый квартал, то есть 4,5 миллиарда рублей. В этом случае доходность составит около 8% к текущим ценам, а справедливая стоимость компании повысится на 2-6% в зависимости от применяемой методики", — отмечает Александр Осин из "Велес Капитала".

В лидерах снижения — расписки ГК "Эталон" (-5,68%), ГК "ПИК" (-3,01%), депозитарные расписки HeadHunter Group (-2,04%), акции Petropavlovsk (-2,04%), ЛСР (-1,93%), "Распадской" (-1,48%), депозитарные расписки X5 (-1,47%), расписки "Ленты" (-1,17%) и акции "Фосагро" (-1,16%).

Акции "Интер РАО" умеренно снижаются на 0,45% на фоне публикации отчетности за 2020 год. Мосбиржа планирует запустить ряд торгов в режиме 24/5

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии немного выросли, но оставались ниже средних полос Боллинджера (технического индикатора) дневных графиков (3405 и 1445 пунктов), что указывает на риски возвращения к нисходящему движению по ходу недели, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Торги в США наверняка стартуют на позитивной ноте, но не факт, что покупатели устоят до конца сессии. Волатильность последних дней еще может дать о себе знать", — добавляет она.

Осин из "Велес Капитала" прогнозирует продолжение позитивной динамики до конца текущих торгов. Цель на закрытие для индекса Мосбиржи: 3310-3405 пунктов, добавляет он.